雞湯塊是許多人家中必備的調味聖品，一名女網友分享，初二回娘家，整理冰箱時竟意外找到一個已經24歲的陳年雞湯塊，圖片曝光後，吸引1.3萬人狂讚，許多網友忍不住驚呼，這太狂了，雞早就不知道投胎幾次了，簡直可以當傳家寶了。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，初二回娘家在冰箱裡翻出24年前的雞湯塊，而這個「陳年雞湯塊」在1998年就來到原PO家裡，中間還經歷過一次搬家都沒丟掉，如今時隔24年找出來，讓原PO的媽媽看到都忍不住說，這麼久的雞湯塊都已經有感情了，實在捨不得丟掉了。

初二回娘家，整理冰箱竟挖出24歲陳年雞湯塊。（圖／翻攝自爆廢公社）

從照片中可見，這盒雞湯塊的有效期限只到1998年的12月18日，通常製造日期可能會往回推個一年左右，不過，光是以有效期限來看，這盒雞湯塊已經24歲了。「天啊！是古蹟耶」、「這是有效日期還要再往前追溯一年」、「堪稱是時代的眼淚」。

不少網友看了忍不住喊扯，「雞都不知道投胎轉世幾次了，好扯」、「過去這麼久，感覺雞都修煉成精了」、「這隻雞投胎轉世都大學畢業了」、「養這麼久，肯定是有感情了」、「這可以當傳家寶」、「變成老母雞湯塊」、「陳年雞湯塊！應該煮了會有滿滿的雞味十足，搞不好還會聽到那雞叫聲」。