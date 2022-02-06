春節期間正逢北京冬奧會舉行，讓冰雪運動熱情高漲，帶動紀念品、運動裝備和住宿旅遊、休閒的消費熱潮。包含各地冰場、雪場、冰雪主題樂園客流量明顯增長，除北京、遼寧等北方地區冰雪運動熱度不減，廣西、安徽、雲南、湖北、湖南冰雪消費的年增率都超過4倍。同時冬奧會紀念品也成為今年春節「新年貨」。

據《新京報》報導，在南京的冬奧周邊零售店裡看到不少人排隊購買200多款冬奧特許商品，以冬奧吉祥物「冰墩墩」與冬殘奧會吉祥物「雪容融」玩偶、擺件最搶手。甚至「冰墩墩」不僅網上發售秒光，線下門店更排幾百公尺長隊，讓「如何擁有一隻專屬冰墩墩」、「冬奧官方店冰墩墩賣光」等話題沖上微博熱搜。

此外，根據攜程數據顯示，春節前三天滑雪酒店的訂單量年增率達52％，酒店人均花費相比去年春節上漲13％。一站式滑雪遊也吸引許多用戶的目光，其中尤以華北、東北地區使用者最為熱衷。統計截至2月3日，來自長白山萬達喜來登度假酒店、北京世園璞燊酒店在攜程上的滑雪相關產品核銷率都超過85％。