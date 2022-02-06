25位新北的國小校長參加教育局於淡水國小辦理，主題為「陣地攻守球類教學模組」專業社群體育教學模組研習（教育局提供／戴上容新北傳真）

體育課是多數孩子喜愛的課程，寒假期間，25位新北的國小校長參加教育局於淡水國小辦理，主題為「陣地攻守球類教學模組」專業社群體育教學模組研習，平日忙於行政的校長們紛紛拿起球類，認真設計起趣味性的體育課程，教育局長張明文表示，未來校長可公開授課，分享給師生。

教育局日前於淡水國小辦理110學年度國小校長專業社群體育教學模組研習，有25位校長參加體育教學模組認證。教育局表示，校長身為學校首席教師，以領頭羊擔任課程領導重要角色，校長們當先鋒鼓勵體育教師不斷精進學習、創新及共備，讓體育課成為孩子在校園裡的兒童樂園。

國民教育輔導團健體領域國小組召集人也是屯山國小校長鄒惠娟表示，此次研習主題為「陣地攻守球類教學模組」，以精緻化小組模式開放25位名額。而這次陣地攻守的內容，讓大家了解如何在課程設計上增加刺激、競爭及趣味，培養學生在遊戲中具備觀察、思考與討論解決問題能力，盡情享受在歡笑中揮灑汗水的感覺。

淡水國小校長吳惠花表示，很開心和校長們共學，匯集眾人的創意，讓體育課程變得更加有創意、有趣味。從研習中也發現從遊戲中可以更快樂地學習，同理他人感受，同時培養孩子運動習慣及正確運動技能與知能。

文化國小校長蘇穎群也說，體育課中球類運動本就是孩子最喜愛課程之一，這次在體育模組教學中，了解透過設計不同情境融入課程，提升學生學習動機及興趣。同時也要顧及孩子的個別差異，讓孩子在學習運動技能外激發想像力，讓體育課不再枯燥乏味。

教育局長張明文表示，校長是學校課程改革與發展的重要推手，感謝校長團體自辦研習、自主學習與專業成長，期待能持續規劃進階版體育教學模組2.0認證發展，期許校長帶領團隊創新體育課程，未來更可結合校長公開授課分享給師生，給孩子不一樣的體育課，養成終身運動習慣。