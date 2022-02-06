為提升今年第一季經濟表現，大陸春節期間許多建設「重點項目不停工、重點企業不停產」，打算衝刺虎年「開門紅」。以位於山東榮成的「國和一號」示範工程，是大陸16個國家科技重大專項之一。今年該專案建設開始衝刺後，就有7000多名建設者在工程現場度過虎年春節。

再看到像江西吉安也有120億元（人民幣，下同）以上項目納入2022年「春節重大項目不停工」的省級調度，也對春節期間日加班每人平均2000元予以獎勵；另對不停產不停工的規上工業企業和列入地方重點調度項目留下的員工，發放價值不低於1000元的春節紅包、超市購物券、餐券、通信充值卡、年貨等補貼。

根據《上海證券報》報導，另外像海南住建廳就對春節期間不停工專案實施誠信激勵。例如實名制監管系統上工人日均考勤人數超過80人，且專案經理、安全生產管理人員、專案總監上班率各達到80％、80％、40％的專案，省級住建部門將對項目總承包企業及監理企業通報表揚，並對相關誠信評價標準分別加3分、3.5分，有效期1.5年。