何潤東和孫儷在《那年花開月正圓》已是第3次合作。（中視提供）

何潤東非常喜歡《那年花開月正圓》吳聘這角色。（中視提供）

中視8點檔自明（7日）晚間8點起播出由孫儷、陳曉、何潤東、張晨光等實力派演員攜手演出的古裝好戲《那年花開月正圓》。即使離拍攝已有6年之久，何潤東仍對這部戲非常深刻。他與孫儷及導演丁黑在《玉觀音》就合作過，也因認識許久，導演對他私下個性很熟悉，所以《那年》開拍前，導演就主動與他聯繫，並推薦劇中吳聘這個角色很適合他，這也促使何潤東接下戲約。

何潤東說，當初看劇本時，就好喜歡這個角色，「在劇本中第8集（吳聘）就死掉，看到這邊，我就一直翻後面，（心想）這是開玩笑的吧，應該不會那麼快死吧，結果就真的死徹底了。」這也讓他在拍戲時，非常珍惜角色活著的每一場戲，「殺青時我還跟導演說，有閃回這個東西，希望多閃回吳聘這個角色，讓觀眾不要忘了我。」整部戲剪輯後共播出74集，而吳聘是在第15集驟逝，讓許多網友大嘆可惜。

何潤東和孫儷在《那年花開月正圓》已是第3次合作，許多場戲都讓他難忘，他舉例其中一場是他所飾演的吳聘死後，孫儷飾演的周瑩回到吳家東院，拍攝的手法很講究，鏡頭先是一直跟著孫儷，再拉高拍下整個場景，最後再拉回拍兩人拿著紙片、肩靠肩看月亮，「拍了很多條，技術上比較複雜，每拍完一條去看回放，我跟孫儷都很想哭，大概拍了6-7條，真的很感人。」何潤東更直呼整部戲的製作真的很棒，「(劇中)吳家東院很大，那是在展覽館裡面搭的棚，導演只為了能現場收音，戲殺青後，整個景就拆了。」

當了20幾年的演員，演而優則導的何潤東透露10幾年前就已規劃會走幕後，而演員的經歷則是養分，「在當導演的時候，我就可以理解一個演員會怎麼去看每一場戲，演員可以怎麼演，這比較有利我跟演員溝通。」他所執導的《你的婚姻不是你的婚姻》其中一單元，在去年底殺青，現已進入後期製作階段。今年過年則是陪伴另一半和父母，「去年在大陸拍戲拍了半年多，剛好回來可以陪陪家人。」同時也計畫寫寫劇本，準備今年後半年的幕後工作。

這段疫情時代，也讓何潤東的新年願望很簡單，「希望大家身體健康，要保護自己才能保護別人，世界千變萬化，大家能珍惜每一天，每天都開開心心，把煩惱拋到後腦。」