20歲蔡姓男子今6日凌晨受邀到蘆洲永樂街一間資產管理公司喝酒，酒過三巡後，疑不滿同場另一位林男瞪人一眼，盛怒下找來8名友人，持球棒砸毀林男轎車洩憤，蘆洲警方獲報後，派員趕赴現場，現場與後續迅速將涉案9人帶回警局，全案朝妨害秩序罪嫌偵辦。

據了解，春節連假進入尾聲，蘆洲區永樂街的資產管理公司昨晚廣邀好友到公司內飲酒、唱歌歡慶，砸車的蔡男與遭砸車的林男，都是受到友人邀約到場同歡，彼此並不認識。

今天凌晨3時許，蔡男酒過三巡後，不滿同場的林男在聚會中，疑瞪了他一眼，蔡男在心生不滿下找來8名友人，分別持球棒砸毀林男放在公司門口的轎車，眾人砸車後，迅速駕車逃逸，由於砸車發出巨響，四周鄰居在睡夢中被嚇醒，趕忙報警求助，並上傳至臉書社群，引起討論。

蘆洲警方表示，獲報後，派出快打部隊、偵查隊長迅速趕抵現場時，警方抵達時，肇事眾人已鳥獸散，後續警方透過車牌，迅速鎖定犯罪車輛，逮捕蔡嫌等9人到案，訊後也將依妨害秩序罪嫌移送法辦。

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