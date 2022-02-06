95歲的英國女王周六出人意外地首度公開宣布，當王儲查爾斯登基，成為英王時，她希望74歲的卡蜜拉能成為王后，結束了長期以來的種種猜測。
據路透和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，女王在紀念即位70周年的白金禧紀念（Platinum Jubilee）聲明中寫道：「在適當的時機，當我兒子查爾斯成為國王時，我知道你們會給他和他的妻子卡蜜拉如同給我一樣的支持。我真誠地希望，屆時卡蜜拉將被稱為王后，繼續她忠誠的服務。」
查爾斯在迎娶黛安娜王妃後，便長期與卡蜜拉三人行，而黛妃因車禍去世後，兩人終於在2005年完婚。如今女王宣布這決定，反映出民眾已接納這昔日遭人痛罵的小三。克萊倫斯宮（Clarence House）發言人說，查爾斯和卡蜜拉對女王的表態十分感動，並深感榮幸。
早年查爾斯因與卡蜜拉外遇，和黛妃撕破臉，鬧得沸沸揚揚，後來又因黛妃車禍身亡，使許多英國人對這位小三十分反感。後來英國王室在聲明中說，當查爾斯即位為王時，卡蜜拉將成為王妃（Princess Consort），而不是王后。然而，多年來卡蜜拉行事低調，致力履行個人職責，逐漸獲得肯定。
王室傳記作家茱諾爾（Penny Junor）說，女王的支持對卡蜜拉意義十分重大。她說，如果這是女王的意思，那沒有人會加以質疑。此外，她指出，卡蜜拉是實至名歸，當查爾斯登基為王時，卡蜜拉不會搶他的鋒頭，而會成為他背後的力量，給他所需要的信心和勇氣。
文章來源：Camilla WILL become Queen: Her Majesty, 95, issues historic Platinum Jubilee statement to end years of uncertainty and tells the public 'I know you will give her and Charles the same support you have given me'
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