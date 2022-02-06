英女王終於點頭 希望查爾斯即位為王後 卡蜜拉能成為王后

95歲的英國女王周六出人意外地首度公開宣布，當王儲查爾斯登基，成為英王時，她希望74歲的卡蜜拉能成為王后，結束了長期以來的種種猜測。

據路透和《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，女王在紀念即位70周年的白金禧紀念（Platinum Jubilee）聲明中寫道：「在適當的時機，當我兒子查爾斯成為國王時，我知道你們會給他和他的妻子卡蜜拉如同給我一樣的支持。我真誠地希望，屆時卡蜜拉將被稱為王后，繼續她忠誠的服務。」

查爾斯在迎娶黛安娜王妃後，便長期與卡蜜拉三人行，而黛妃因車禍去世後，兩人終於在2005年完婚。如今女王宣布這決定，反映出民眾已接納這昔日遭人痛罵的小三。克萊倫斯宮（Clarence House）發言人說，查爾斯和卡蜜拉對女王的表態十分感動，並深感榮幸。

早年查爾斯因與卡蜜拉外遇，和黛妃撕破臉，鬧得沸沸揚揚，後來又因黛妃車禍身亡，使許多英國人對這位小三十分反感。後來英國王室在聲明中說，當查爾斯即位為王時，卡蜜拉將成為王妃（Princess Consort），而不是王后。然而，多年來卡蜜拉行事低調，致力履行個人職責，逐漸獲得肯定。

王室傳記作家茱諾爾（Penny Junor）說，女王的支持對卡蜜拉意義十分重大。她說，如果這是女王的意思，那沒有人會加以質疑。此外，她指出，卡蜜拉是實至名歸，當查爾斯登基為王時，卡蜜拉不會搶他的鋒頭，而會成為他背後的力量，給他所需要的信心和勇氣。