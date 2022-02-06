根據《中國證券報》對北京地區二手房進行春節走訪發現，受疫情影響，北京地區大型仲介基本都放假休息。但由於開年銀行貸款額度充足、放款提速，且節前降息釋放積極訊號，不少購房者春節看房熱情較高。位於北京海淀區雙榆樹片區的仲介楊平（化名）表示，留京的仲介在春節期間都可以帶看，整體帶看量還可以，假期幾天也有不少成交。

展望春節後房市，中原地產首席分析師張大偉表示，2022年開年房地產調控政策延續2021年第4季政策方向。整體看市場房貸逐漸向穩定方向發展，出現「小陽春」的可能性變大。之前LPR下調給市場釋放出積極訊號，同時降息有利於保持房地產預期穩定，市場企穩將是趨勢。

位於北京大興區黃村片區的仲介王紅（化名）也說，春節期間二手房成交整體較為可觀，雖然不上班但經紀人都有鑰匙，只要客戶帶看、簽合約就開門。還有些業主平時不在家，春節期間也可以隨時約看，甚至是主動聯繫仲介預約帶看時間。

談及疫情影響，王紅說各個片區情況還是不一樣，「像西紅門附近，有些同事就被居家隔離了，帶看也受到影響」，但多數門市的春節期間帶看量仍是正常。