劉嘉玲在《半生緣》旗袍多達150套。（中天娛樂台提供）

《半生緣》改編自張愛玲同名小說。（中天娛樂台提供）

鄭元暢在《半生緣》飾演富二代。（中天娛樂台提供）

由超強卡司劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東領銜主演的中天娛樂台開春大戲《半生緣》，8日起每周一至周五晚間8-10點播出，該劇改編自張愛玲同名小說，，劇情以30年代舊上海為時代背景，顧家兩姐妹為主軸的悲涼愛情故事。《半生緣》是影后劉嘉玲時隔13年的電視劇作品，她之所以會接演完全是緣分，「因為我是張愛玲的書迷，《半生緣》是一部我非常喜歡的長篇小說！」她透露拍戲過程每天都能激發她的創作欲，讓她拍得特別開心！

劉嘉玲在《半生緣》飾演為維持家計而犧牲自己，到百樂門當舞女的顧家大姐顧曼璐，蔣欣則飾演在紡織廠工作的妹妹顧曼楨，因緣際會下遇到鄭元暢飾演的富二代沈世鈞，兩人互相傾慕卻遭命運捉弄，感情之路揪心坎坷。而劇中顧曼楨對沈世鈞的一句：「世鈞，我們回不去了！」短短8個字道盡無奈，更讓觀眾為之不捨，而這也成為本劇的經典虐心台詞。

《半生緣》由電影級製作團隊製作，讓女主角劉嘉玲極為稱讚：「當初接演的顧慮就是製作能不能達到一定的要求，我覺得他們(製作團隊)真的很有誠意！」，不僅由著名導演楊亞洲執導，還有多次榮獲金馬獎殊榮的張叔平來當造型總監，他曾以《一代宗師》獲奧斯卡金像獎最佳服裝設計提名，在《半生緣》中劉嘉玲的精緻華美旗袍就是由他親自操刀，劉嘉玲透露張叔平光為了旗袍就花費不少心思，更是特地從印度、泰國、馬來西亞等地採購布料，「我在劇裡面有150套的旗袍，光飛北京來回都飛了3、4次，因為旗袍要量身訂做、試衣等。」為此劉嘉玲更是嚴格控管身材，不變胖也不變瘦！

而鄭元暢則是一聽到演員陣容有劉嘉玲，立馬接下戲約：「我暗戀她(嘉玲姐)很久了！」，更補充：「之前從來都沒想過我會有一天跟嘉玲姐一起拍戲，所以《半生緣》對我來說是一個驚喜！就好像是站在搖滾區觀看嘉玲姐的表演，非常過癮！」，話語中透露出他對劉嘉玲的仰慕。

除了能和偶像合作，鄭元暢還提到《半生緣》是他遇過最常收工後，還會聚在一起的劇組，劉嘉玲還會經常請大家吃飯、討論拍攝跟劇本，加上拍攝期間遇到很多主創團隊跟演員們的生日及節日，讓他們有更多的名目可以聚在一起。鄭元暢打趣形容：「剛進劇組的時候大家都蠻瘦的，但殺青的時候全部的人都變胖了，我們都被嘉玲姐餵胖了！」好情誼全溢於言表。