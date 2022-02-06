朱易在女子單曲排名第10，只拿到1分團體分。（美聯社）

大陸花滑美少女朱易在冬奧首秀失利，6日她擔綱團體賽的女子單人短曲項目，在10位參賽國之中最先上場，卻出現多次失誤，包括一次三周跳躍跌倒，最終47.03分敬陪末座（排名第10，獲得團體1分）。然而靠著前3項目的積分，大陸隊總和22分（排名第5）冬奧史上首度闖進決賽輪。

ROC俄羅斯奧會女將Kamila Valieva拿下驚人的90.18分，排名第1搶得10點團體積分，第2名的日本女將樋口新葉74.73分。朱易本季最好的短曲成績是60分，這是19歲的她首次參加冬奧，她賽後對陸媒說：「發生的太快了，都不記得發生了什麼。當我完成後內點冰三周跳時感覺很好，覺得可以完成後外點冰三周跳，很遺憾沒有完成。」

朱易的曲子是The Rolling Stones - Paint It, Black，她在後外點冰三周跳的時候跌倒撞牆，心情受到影響，後來又在一次三周跳失誤。朱易只拿到1分團體積分，全隊從第3跌至第5，仍然成功晉級，主要是因為義大利女將也崩盤。

進入決賽輪的還有ROC、日本、美國、加拿大，原先排名第5的義大利（上屆有進決賽）不幸在女子短曲失足（排名第9，團體得2分）而遭淘汰，賽前排名第6的衛冕軍加拿大靠著女單短曲飆高分爬回決賽。

決賽輪為男單、女單、雙人、冰舞的長曲，首戰為男子長曲，日本選手鍵山優真以208.94分排名第1（積分10分），大陸好手金博洋排名第4拿到7分。