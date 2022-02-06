34歲的何姓女慣竊在台南市永康區某娃娃機店撿到機台鑰匙後，發現能夠開啟機台錢箱，竟然連續搜刮2家娃娃機店合計25台娃娃機內的銅板，共竊得3000餘元。警方獲報調閱監視器，員警一眼就認出曾犯案被逮的何女，並循線於4個小時將她逮捕，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，4日下午6點左右，永康警分局大灣派出所接獲娃娃機業者報案，指遭人以機台鑰匙竊取娃娃機內的零錢後，立即組成專案小組展開調查。
大灣所所長林俊祺為避免竊嫌持續犯案，指示警員劉怡青、賴明政、吳宗勳調閱周遭監視器，在發現竊嫌的影像與特徵後，再透過治安資訊平台通報各單位協助辨識。
由於復興所員警曾因案逮過何女，一眼就認出是對方的身分，並將情資提供給大灣所，迅速在當晚9時30分即循線將她逮獲，並查扣贓款3000餘元。
警方調查，何女持撿來的鑰匙連續竊盜2家娃娃機店，合計25台娃娃機台，行竊過程中還刻意偷竊娃娃機內的米奇撲滿，用來裝竊得的零錢，此一特殊證物也讓她落網時百口莫辯。
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