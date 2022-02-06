持有毒品的39歲王男今6日凌晨1時許，駕車載著26歲呂姓友人行經新莊區幸福路時，見到後方2名警員騎著警用機車巡邏，心虛降速轉進幸福路幸福路671巷死巷內，詭異舉動引起警方上前盤查，當場查獲2包毒品K他命，2人宣稱毒品是初五開工提神用，警方訊後將2人依毒品罪嫌送辦。
新莊警方表示，2名警察今天（6日）凌晨巡邏途經幸福路時，赫見一部轎車，突然急停轉進一旁死巷中，行為十分詭異，於是上前盤查，果然在王姓駕駛口袋內發現一包0.19公克K他命。
警方後續對呂姓副駕駛搜索時，呂男他卻拒絕配合，更以尿遁等藉口企圖逃離現場，反倒被警方發現他走路姿勢十分詭異，從他褲管中發現另一包5.18公克K他命，當場將2人帶回偵訊；2人向警方宣稱，毒品是初五開工提神用，警方訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦。
★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。