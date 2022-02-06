持有毒品的39歲王男今6日凌晨1時許，駕車載著26歲呂姓友人行經新莊區幸福路時，見到後方2名警員騎著警用機車巡邏，心虛降速轉進幸福路幸福路671巷死巷內，詭異舉動引起警方上前盤查，當場查獲2包毒品K他命，2人宣稱毒品是初五開工提神用，警方訊後將2人依毒品罪嫌送辦。

新莊警方表示，2名警察今天（6日）凌晨巡邏途經幸福路時，赫見一部轎車，突然急停轉進一旁死巷中，行為十分詭異，於是上前盤查，果然在王姓駕駛口袋內發現一包0.19公克K他命。

心虛 毒蟲駕車開進新莊死巷 警方上前查獲2包K他命（翻攝照片／戴上容新北傳真）

警方後續對呂姓副駕駛搜索時，呂男他卻拒絕配合，更以尿遁等藉口企圖逃離現場，反倒被警方發現他走路姿勢十分詭異，從他褲管中發現另一包5.18公克K他命，當場將2人帶回偵訊；2人向警方宣稱，毒品是初五開工提神用，警方訊後依毒品罪嫌將2人移送法辦。

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