美吾華懷特集團董事長李成家秉著關心癌症防治與回饋鄉里，在屏東東港大鵬灣國家風景區，捐贈11座「希望絲帶」公仔，6日揭幕，這是全國首座以癌症宣導為主題的公共藝術，成為屏東新地景。

出生於屏東東港的李成家，有鑑於東港是黑鮪魚的故鄉，素有「海洋黑金」之稱，為打響故鄉與黑鮪魚知名度，先前李成家已曾在東港大鵬灣國家風景區入口，打造一座由日本設計大師福田繁雄設計的巨型黑鮪魚公共藝術雕塑，成為振興當地觀光新亮點。

此次，李成家則再次替東港大鵬灣國家風景區增添新貌，贊助癌症希望基金會發起的「2022世界癌症日-希望絲帶活動」，打造全國首座以癌症宣導為主題的公共藝術

癌症為全球健康的頭號敵人，為響應2月4日世界癌症日，癌症希望基金會攜手屏東縣政府、大鵬灣國家風景區管理處，由藝術家眼球先生依據其原創角色「想太多」，再遵循國際間各種癌症的代表顏色，替每座公仔「量身設計」各自專屬色系外觀，11座高達180公分的公共藝術一次排開，相當壯觀。

癌症希望基金會董事長王正旭也於揭幕儀式中，特別感謝李成家董事長的捐贈，才能讓屏東新地標「希望絲帶」公仔與大家見面。