大陸觀察者網6日引述路透報導，美國國務院當天宣布，美國國務卿布林肯將在下周訪問亞太地區，與「四方安全對話」國家外長、太平洋國家領導人會談。分析人士稱，此舉是為了展示美國在印太地區的支持，這表明美國依然將反擊中國與日俱增的影響力視為首要任務。

報導指出，布林肯將美東時間7日離開華府，飛往澳洲墨爾本參加9至12日舉行的「四方安全對話」外長會議，尋求鞏固美國、日本、印度和澳洲建構這一非正式組織。

12日會談結束後，布林肯將前往斐濟會見太平洋國家領導人，這也是自1985年以來，美國國務卿首次訪問斐濟。會談聚焦於氣候、新冠疫情和災害援助等問題，以及美國如何進一步推動其「對民主、地區團結和繁榮的共同承諾」。

美國政府高級官員透露，拜登政府計畫與相關國家啟動一項新的太平洋島嶼倡議，將該地區國家「聚集在一起」，從而壯大美國對該地區氣候、海洋和運輸等問題的「企圖」。

這名官員說，美國還打算完成與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦及帛琉簽署《自由聯合條約》的談判。美國與前兩個國家的條約將在2023年到期，與帛琉的條約則於2024年到期。該條約包含美國對這些國家提供經濟援助、免簽等條款，作為交換，美國則會獲得航道獨家使用權等不同利益。

布林肯隨後還將飛往夏威夷，會見日本外相和韓國外長，就朝鮮半島相關問題磋商。

美國國務院表示，布林肯此行是為了「與印太地區盟友和夥伴接觸，促進該地區和平、恢復力和繁榮，並證明夥伴關係能夠發揮。」

路透報導，美國白宮印太事務協調官坎貝爾1月宣稱，太平洋是世界上最有可能看到「戰略驚喜」的地區，美國與日本、澳洲、紐西蘭等周邊國家的合作時間還很短，「需要在各個方面加快步伐」。報導認為，這番話明顯是在針對中國。

報導引述分析人士指出，布林肯出訪或許是為了展示美國在印太地區擁有的支持，美國政府依然將反擊中國不斷擴大的影響力視為首要任務。

美國《國會山莊報》報導，美日印澳雖稱「四方安全對話」機制「不與任何國家對抗」，但很大程度是用於圍堵中國；美媒認為，布林肯出訪，意味拜登政府在應對烏克蘭局勢的同時，仍將中國置於其議程的重要位置。

雖然四國領導人在當時的公開講話中並未提及中國，但外界廣泛認為會議旨在「針對中國」，其目的是要提升四國在印太地區的合作，「共同面對中國」。

觀察者網報導，對於美國拉攏盟友鼓吹「印太戰略」行為，中國外交部發言人趙立堅此前表示，中方一貫認為任何地區合作機制不應針對協力廠商或損害協力廠商利益，搞封閉排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳、不得人心，註定不會得逞。