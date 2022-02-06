台中市110年度住宅租金補貼第1波獲增額核定3千多戶受惠！台中市都發局住宅處6日表示，第2波將自2月14日起受理，收件期為期兩周，提醒民眾注意，此次有別以往採現場紙本申請，全面改為線上或郵寄投件申請。

台中市府配合內政部營建署辦理110年度第1波住宅租金補貼，申請戶數創近10年新高，合格戶數高達16901戶，但原補助計畫戶數僅有13895戶，經市府向中央爭取，獲全數核定補助，至於增額的3千多戶已發送簡訊通知，將於2月7日起陸續寄發核定函，並於3月起按月領取補貼2千元至5千元不等，不用於第2波再提申請。

台中市住宅處指出，第2波住宅租金補貼，將自2月14日上午9時起至2月25日下午5時受理，收件期為期兩周，有別以往採現場紙本申請，推廣無接觸方式申請。

住宅處表示，為配合防疫，避免民眾至密閉空間洽公，呼籲民眾善用線上申請管道，可透過手機、平板或電腦進行線上申請並拍照上傳應備文件，降低群聚感染風險；或利用郵寄紙本投件。

住宅處指出，市府推出貼心服務，直接在文心第二市政大樓住宅處、豐原陽明大樓及29區公所增設「快速收件箱」，省去民眾跨區移動，可直接投件，但現場無人員審查書件，也不能停留填寫，投件後比照郵寄方式審查案件。