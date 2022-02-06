北市忠孝西路天橋上5日大年初五出現1名男子，情緒失控，不斷來回走動，路過民眾見狀擔心他會想不開，隨即通知警方到場，經員警了解後，幫忙聯繫遠在屏東的姑姑，讓他與家人冰釋前嫌，成功阻止憾事發生。

24歲葉姓男子，1年前與家人爭吵後負氣離家，在台北打零工維生，過年期間，獨自一人思鄉情緒油然而生，但因經濟狀況不佳，沒錢搭車返家，在台北車站附近閒逛，情緒低落跑上天橋，附近路人見他抱頭痛哭，行徑怪異，擔心他會情緒失控做出不理智的行為，趕緊通知警方到場。

員警得知他近1年都沒有與家人聯繫，看著別人開心過節，他不禁悲從中來，員警先安撫情緒，告訴他「只要活著，任何事情都還有希望，千萬不要做出無法彌補的事」，同時幫忙聯繫葉男的姑姑，得知家人也擔心葉男，但始終聯繫不上，聽到警方將人帶到派出所，立刻表示要北上接回姪兒，並對警方表達謝意，

中正第一警方分局呼籲，心情低落或遇事不順心，應循正常的管道紓壓或尋求協助，方是正確的解決之道。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980