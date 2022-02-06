農曆春節9天連假，花蓮湧入大量旅遊人潮，遠雄海洋公園大年初一至初五共逾2.2萬人次入園。（遠雄海洋公園提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮台開新天堂樂園大年初一至初五，累計26萬多人次造訪，不過人潮似乎因假期天數長及疫情影響，較去年少上許多。（羅亦晽攝）

農曆春節9天連假，花蓮湧入大量旅遊人潮，觀光景區人聲鼎沸，台開新天堂樂園貨櫃屋星巴克排隊人潮從早到晚皆未停歇，東大門夜市每到用餐時段，人潮更是爆棚，不過春節看似替觀光業開出紅盤，但業者卻坦言，今年人潮較去年少3成，研判與假期天數長及疫情有關。

春節連假期間，花蓮各大景區人潮絡繹不絕，台開新天堂樂園統計，大年初一至初五，累計26萬多人次造訪，遠雄海洋公園也有逾2.2萬人次入園，台泥DAKA園區除夕至初五則有6.5萬人次，太魯閣國家公園初二至初四期間，配合交管，推出免費遊園專車，3天7200多人次搭乘，山月吊橋採現場排隊方式入場，3日共9705人次造訪，而東大門夜市，儘管有總量管制人數及不能邊走邊吃等防疫規定，除夕至初五也有10萬人次。

不少景區看似每天湧入萬人入園，不過人潮卻較去年少上許多，台開新天堂樂園指出，疫情在年前升溫，從年夜飯開始，餐廳訂桌率掉2.5成，而入園人數看似未受到影響，事實上，各方面還是有遭受波及，且今年年假長，人潮分散，入園人次確實較去年少上許多。

東大門夜市榮譽主委林文松指出，今年人潮較去年少了3成許，今年平均1天有2.1萬人次，去年卻有2.8萬，疫情多少有影響，加上假期9天，分散掉人潮，整體來說，夜市不會很擠，不過買氣雖少，但還是比去年三級警戒無法賺錢擺攤好上許多，且用餐時段，不少攤位還是處於客滿的狀態。

太管處則說，去年初二至初四免費專車搭乘超過1.5萬人次，今年則是7228人次，搭乘人數確實不如預期，研判因與連假天氣陰雨有關，加上疫情影響，選擇自駕的遊客較多。