53歲鄭男駕駛砂石車，今天上午9時許行經台64線西行約8.9K處過彎時，疑重心不穩翻車，砂石及翻覆的車體占用全線車道，一度阻斷交通，造成車流回堵1公里，經第一區養護工程處中和工務段及警消人員清理下，於12時50分排除事故車並完成路面清掃，恢復正常通車，後續事發原因待警方釐清。