據《紐約郵報》5日報導，1個專門為客戶解決頭部頭蝨困擾的專業團隊，近日分享他們處理過最棘手的案例影片。影片中1名小女孩的一頭頭髮中，有著上千萬隻頭蝨竄動。這段影片公布後，不只讓網友看得頭皮發麻，還有網友在影片底下留言「天啊！你的頭變成了動物園」。

在影片中，1名長著一頭秀髮的女孩坐在一張塑膠椅凳上，而一旁的專家則手戴藍色塑膠手套，一手拿著白色的衛生紙，另一手則用護髮霜噴濕女孩的頭髮。女孩身後下方還放著一個垃圾桶，準備接住任何掉落的頭蝨。

隨著秀髮逐漸為護髮霜所沾濕，專業人員拿起白色的梳子，自頭頂向頭髮尾端梳過去。當專業人員一梳完，便用衛生紙抹過梳子，只見衛生紙上就留著數百隻頭蝨狂竄。

他們為這段影片加上標題，「別看！看了會生病！，有史以來最糟糕的頭屍案例」。他們還補充道，至少從女孩頭髮上清了上萬隻的蟲子。

影片迄今點閱次數已超過3,000萬次，有網友將女孩的頭比喻為動物園，還有人說「如果我長了這玩意，我會把我頭髮剃光」；「天啊！妳的頭皮變成了完整的生態園區」，「妳知道妳頭髮長蟲子多久了嗎」。還有人問道，「她怎麼放縱頭髮變得如此糟糕」。