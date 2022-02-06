大陸國務院人力資源和社會保障部近日公布，去年共向406萬戶企業，發放失業保險穩崗返還資金230億元（人民幣，下同，約台幣1005億）。

失業保險穩崗返還是一項為企業減負、讓職工受益的支持政策。允許參加失業保險並足額繳納失業保險費的企業，在符合大陸中央及所在區域產業結構調整政策和環保政策、上年度未裁員或裁員率低於國家上年度城鎮調查失業率控制目標、企業財務制度健全、管理運行規範等條件下，按上年度實際繳納失業保險費總額領取保就業補貼。

據新華社報導，大陸國務院人社部去年放寬失業保險穩崗返還裁員率標准，提高中小微企業返還比例，重點加大住宿餐飲、文化旅游、交通運輸、批發零售等受疫情影響較大行業，共向406萬戶企業發放失業保險穩崗返還資金230億元（人民幣，下同，約台幣1005億元）。

以天津市為例，大陸人社部門記錄在案的符合條件企業有9.78萬戶，截至2021年底，已有8.77萬戶企業收到失業保險穩崗返還資金共5.1億元。