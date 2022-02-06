春節連假最後兩天冷吱吱，彰化消防救護和醫院急診疲於奔命，彰化縣從初五上午8點到初六上午8點，已經有62件非創傷送醫，其中4件消防員抵達已無心跳呼吸，最年長為埤頭鄉91歲男子，醫師呼籲一定要注意保暖，尤其長者心血管比較脆弱。

大過年的連假尾聲，氣溫急凍，彰基、秀傳等各大醫院的急診人數都暴增，有年節飲食、天冷、情緒激動等，引發各種身體不適。

彰化縣消防局統計，從5日上午8點到6日上午8點，24小時之間，非創傷送醫多達62件，較平常日還多，其中4件救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，彰化縣消防局強調，4件OHCA不代表為猝死案件，患者送醫急救亦有極高機會恢復心跳及呼吸。

這4件OHCA，分別是線西鄉77歲男子、埤頭鄉91歲男子、員林市67歲男子和員林市80歲女子。

各大醫院醫師和彰化縣衛生局也都呼籲，冬季要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。尤其，老人家心血管比較脆弱，容易心肌梗塞，起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身，一旦發現身體不適就要盡快就醫。