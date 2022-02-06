大陸央視新聞報導，中國國家主席習近平6日上午在人民大會堂會見來中國出席北京2022年冬奧會的新加坡總統哈莉瑪．雅各布。習近平強調，雙方要高水準實施《區域全面經濟夥伴協定》，共同推動區域一體化進程。雙方應該共同推動全球發展倡議落地，維護公平正義，體現責任擔當。哈莉瑪表示，星方願同中方一起向未來。星方積極看待全球發展倡議，願同中方加強綠色發展、數位經濟等領域合作，促進區域一體化。

習近平指出，2015年他對新加坡進行國事訪問以來，雙方戰略互信不斷深化，務實合作持續拓展，發展利益密切融合，生動詮釋了中新與時俱進的全方位合作夥伴關係的內涵。面對百年變局和世紀疫情，中新關係更需要逆勢而上，展現蓬勃生機。雙方要加強謀畫，深入對接發展戰略，推動中星關係在後疫情時期行穩致遠，百尺竿頭，更進一步，更好造福兩國人民，促進地區繁榮發展。

習近平強調，新加坡從中國改革開放之初就深度參與中國發展進程，當前中國正加快構建新發展格局，雙方應該優勢互補，合作共贏。歡迎星方依託同中國省市建立的地方合作機制，在中國經濟雙循環中發揮更大作用。雙方要深化綠色發展合作，加強數位經濟、智慧城市、科技創新等領域合作，培育合作新增長點，為各自發展注入新動能。要樹立高品質共建「一帶一路」合作標竿，提升陸海新通道對地區產業鏈供應鏈的支撐作用。高水準實施《區域全面經濟夥伴協定》，共同推動區域一體化進程。雙方應該共同推動全球發展倡議落地，維護公平正義，體現責任擔當。

哈莉瑪表示，2008年李光耀國務資政出席了北京奧會開幕式，他很榮幸來中國出席北京冬奧會開幕式。開幕式表演充分展現了中國在這方面的出色能力和水準。祝賀中國已經贏得首面金牌。相信北京冬奧將以綠色、安全方式舉辦，促進國際團結與合作。星中關係基礎十分堅實，蘇州工業園、天津生態園、重慶互聯互通示範項目代表了新中合作的高水準。星方願同中方與時俱進，團結合作，一起向未來。星方積極看待全球發展倡議，願同中方加強綠色發展、數位經濟等領域合作，促進區域一體化。

丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。