倫敦大學近日在網站發表聲明，證實總統蔡英文，於1984年2月取得博士學位，「雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。對此，台師大教授夏學理上網查詢倫敦大學發布的聲明，發現該聲明不是發布在新聞稿專區，而是要花費一番心思才找到，以他自己經驗判斷，認為倫敦大學顯然不願聲張，卻不得不做。

對於倫敦大學的聲明，夏學理今（6日）在臉書表示，自己上倫敦大學的網站查詢，發現倫敦大學捨去直接了當的「新聞稿專區」不用，卻選在極其冷僻，需再經特定路徑、連結，辛苦左彎右拐折騰一番後，才得以覓著的「Media Statement」，且全區僅就只有三篇貼文，發布蔡英文總統的學位聲明。

夏學理稱，依據自己這個資深國立大學公關負責人（Director of University Relations）的30年經驗判斷，他認為倫敦大學顯然「極不願意」聲張，但卻又「不得不」做個聲明，「啊，如此地左右為難，足堪被稱為新版《倫敦蒙難記》」。

有網友在其po文底下留言表示，「真是辛苦那些艱難的人」、「真特別」、「真的內行看門道」。