南投縣接種率持續升高，目前第1劑接種率已經來到了78.6％、第2劑接種率71.5％，第3劑接種率也有21.6％。(本報資料照片)

本土疫情持續延燒，許多專家擔心春節後疫情藏隱憂，確診數恐怕將會暴漲，各地政府除了抑制疫情外，最重要的仍是疫苗接種，南投縣政府春節疫苗接種不打烊，從上月29日開始統計至今，春節疫苗接種人數超過6000人，也讓南投疫苗第一劑人口涵蓋衝到近8成，衛生局表示，南投疫苗接種管道多，呼籲民眾把握時間接種。

南投縣春節期間疫苗接種不打烊，共有7鄉鎮33醫療院在春節提供疫苗接種服務，不論是要施打第1、2劑，或是第3劑追加劑都可以接種，包括1922登記、電話預約，或是現場排隊登能接種到疫苗，從29日結算至今，短短9天就施打超過6000民眾，提供更完整的保護力。

南投縣衛生局表示，春節期間疫苗門診加開超過350診次，仍持續增加中，春節假期即將結束，接下來就要恢復上班緊接著開學，因此許多民眾搶在春節假期時接種疫苗，以免接下來上班課後，就沒有時間施打。

衛生局說，南投疫苗量能充足，呼籲所有民眾前往施打，目前第3劑施打率攀升最快，施打率從上周的18％，目前已經來到現在的21.6％，民眾踴躍施打第3劑追加劑，又以莫德納最搶手，有將近一半的民眾都選擇莫德納。

衛生局強調，南投縣接種率持續升高，目前第1劑接種率已經來到了78.6％、第2劑接種率71.5％，第3劑接種率也有21.6％，其中莫德納與BNT最夯，再來是高端與AZ，也提醒民眾，接下來如要到醫院接種，請務必攜帶黃卡、健保卡，除了可以1922平台預約，也能到縣內86家醫療院診門診，或電話預約接種。