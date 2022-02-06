桃園6日新增7例本土案例均為亞旭電腦群聚案，都是菲律賓籍移工居隔採檢陰轉陽確診，市府也公布8處確診者足跡。

市府表示，足跡包括中壢客運702號公車、桃園客運702號公車、桃園客運大溪總站、汽車零件加工廠、吉利百貨有限公司、菓園活魚土雞餐廳、焿大王桃園大溪店、大溪區第一公有零售市場。

桃園6日新增7例本土案例均為亞旭相關，市府也公布8處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

新聞處長詹賀舜呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922或0800033355專線通報。