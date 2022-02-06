大陸國家主席習近平5日下午在人民大會堂會見來出席北京2022年冬奧會的聯合國祕書長古特雷斯。習近平強調，辦好北京冬奧會、冬帕奧會，是中國對國際社會的莊嚴承諾。中方舉辦一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，為各國冰雪健兒提供超越自我的舞台，有助於實現建設健康中國目標，同時也為新冠肺炎疫情困擾下的世界注入信心和力量。通過舉辦北京冬奧會，中國人民再次展現出積極向上的精神和力量。有這樣的人民作為強大後盾，就可以做成任何事情。

古特雷斯表示，熱烈祝賀中方成功精彩地舉行了北京冬奧會開幕式。中國成功組織如此大規模且如此安全的冬奧會，非常了不起。當前，世界需要一屆成功的冬奧會，向世人發出明確資訊，即任何國家、民族、宗教的人民都可以超越分歧，實現團結與合作。

習近平指出，當前和今後一個時期，世界上有三件大事值得認真思考和關注。一是團結抗疫。中方全力支援聯合國提出今年年中70％人口接種疫苗的目標，已經兌現2021年對外提供20億劑疫苗的承諾，將繼續加大對發展中國家的抗疫援助力度。中國言出必行，說到做到。二是促進發展。我提出全球發展倡議，同聯合國2030年可持續發展議程高度契合，是為了推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。中方願就此同聯合國密切合作、共同推進。三是發揚民主。世界沒有定於一尊的制度樣板，沒有放之四海而皆準的發展模式。各國都有權選擇符合本國國情和人民需要的道路。

習近平強調，人類生活在同一個地球村，命運緊密相連。面對各種緊迫全球性挑戰，加強團結合作，共同坐上新時代的“諾亞方舟”，人類才會有更加美好的明天。中方將繼續堅定支持聯合國工作，一如既往展現大格局、大擔當，為維護世界和平與發展、構建人類命運共同體作出新貢獻。

古特雷斯稱，中國努力向世界提供20億劑疫苗，為世界應對疫情作出巨大貢獻。習近平提出的全球發展倡議，對推動實現聯合國2030年可持續發展目標、解決全球發展不平等不平衡問題具有重要意義。世界承受不起分裂對抗，唯有堅持多邊主義和團結合作，方能有效應對各種風險挑戰。

古特雷斯感謝中方對聯合國和多邊主義的堅定支持，同中國的夥伴關係是聯合國和多邊主義的重要支柱。聯合國期待同中國加強合作，希望中國在國際體系改革等重要問題上發揮更大作用。