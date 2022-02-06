中信兄弟6日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，同時也舉行菜鳥日「黃燈初上」，7名新秀扮演近期最夯華劇中的經典角色，逗得一、二軍總教練林威助、林明憲笑呵呵，順利從2人手中拿到紅包。

華劇「華燈初上」熱播，兄弟也將這搬到菜鳥日，開訓典禮前一天菜鳥們抽籤決定扮演角色，呂彥青扮演「阿季」、陳志杰扮演「蘇媽媽」、張仁瑋扮演「HANA」、周委宏扮演「YURI」、李家成扮演「Rose媽媽」、陳統恩扮演「AIKO愛子」、黃鈞麟扮演「寶寶媽媽」，一出場就讓全場笑聲不斷。

小遊戲部分，7名菜鳥則要想盡辦法討好林威助及林明憲，最終7人都成功「撩妹」，順利從2名教練手中拿到紅包。

呂彥青表示，過去在日職時沒有菜鳥日，這次是首次體驗，「我覺得志杰最美，想說他滿大隻的，沒想到衣服可以穿得下。」陳志杰也覺得自己的「蘇媽媽」扮相很不錯，「我覺得自己滿正的。」

除了菜鳥日的演出，林威助也對幾名新秀留下深刻印象，他點名投手陳志杰與李家成有機會卡位一軍，「李家成的成熟度滿高的，投球動作也不錯，如果尾勁可以再加強一點的話也是滿有可能的，但一切都要看春訓時狀況如何，這段時間要盡量表現，至少讓教練腦海中覺得是名可用之兵，教練團也會盡量觀察球員狀態。」

陳志杰希望今年能夠拚上一軍，首度的春訓希望能改掉過去較依賴上半身投球的習慣，在投球時增加下盤運用。

中華職棒中信兄弟隊6日在屏東開訓，模仿熱門影集「華燈初上」的菜鳥日活動「黃燈初上」，讓呂彥青（左五）等新人選手裝扮成劇中角色，大撩一、二軍總教練林威助（右二）、林明憲（右一），笑料十足。（黃世麒攝）