俄羅斯與烏克蘭邊境持續緊張？外電報導，俄羅斯已集結入侵烏克蘭的七成兵力。不過前立委郭正亮、資深媒體人烏凌翔認為，俄國發動軍事攻擊的可能性不大。美國共和黨前亞太區主席方恩格也說，儘管美國一再示警，但歐盟國家都不想跟俄羅斯打架。

因應烏克蘭緊張情勢，蔡英文總統農曆年前特地召集國安高層會議進行各項推演，美國也陸續增派美軍前往波蘭，以便必要時支援北約盟友。《路透》引用匿名美國官員的說法，指稱俄軍在邊境的營級戰術單位，在過去兩周內已從60個增加到83個，還有14個營級戰術單位正在運輸中。

對此，前立委郭正亮接受節目專訪表示，如果烏克蘭發生戰爭，美國並無籌碼，一旦發生戰爭一定是地面戰，俄羅斯目前兵力估計在13萬左右，美軍要從德國過來，也僅3萬人左右。

他不認為俄羅斯會直接入侵烏克蘭，但有可能是頓巴斯內戰惡化，或者是烏克蘭境內某種政局的改變，目前澤倫斯基已經被民族主義者包圍，讓俄羅斯跟烏克蘭要想雙邊會談非常困難，澤倫斯基如果沒有辦法好好處理這一局，再來觀察美國跟俄羅斯會採取什麼動作。

烏凌翔表示，俄羅斯總統普丁已經說的很清楚，他的主要目標就是要求北約東擴不要再進一步，而且開價說，不但不可以進逼還要退回去，這個進逼和退回去的指標就是烏克蘭。

他說，無論俄羅斯要大打、中打、小打都就要看外面的壓力，但歐盟和北約都已經表示不會軍事介入干預，就這樣來看，不管大打、中打、小打，發生可能性不會太高。從俄羅斯方面來講，普丁在烏克蘭境內有它的所謂的第五縱隊，可以起到內部制衡的力量，是可以「不戰而屈人之兵」，因此不需要動用到武力。

那為何國際間都說會打？他認為，這是因為希望西方媒體在全世界的輿論聲量比較大，他們想要營造一個俄羅斯蠢蠢欲動的形象，希望不停的擦槍讓你走火，這是一種國際宣傳，事實上戰爭可能性不是很高，整個情勢是西方媒體塑造出來的。

至於德國拒絕烏克蘭希望德國提供防禦性武器的要求，是否與北溪二號預計2022年年中營運，歐洲天然氣還是要仰賴俄羅斯有關？對此 方恩格表示，德國的考量其實跟歐洲其他國家沒有太大的差別，都是以國家利益為主，如果德國把北溪二號放在最重要的考量，我們可以理解。

但他說，不只是德國，其他歐洲國家也不想跟俄羅斯打架，雖然美國長期以來，要求北約國家在國防投資砸下更多錢，但歐洲各國並不想在國防投資更多，所以只要這個情況不要再升溫，他們就可能一直拖下去。