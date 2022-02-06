中國新聞網6日報導，中國國務委員兼外長王毅5日會見到中國出席北京冬奧會開幕式的聯合國祕書長古特雷斯。王毅指古特雷斯專程出席冬奧會開幕式，體現聯合國對冬奧的支持和對中國與聯合國合作的重視。相信在各方共同努力下，北京冬奧會將取得圓滿成功，兌現為世界呈現一屆簡約、安全、精彩體育盛會的莊重承諾。

古特雷斯說，很高興到中國出席北京冬奧會開幕式。當前，國際形勢動盪、衝突現象頻發，分裂、脫鉤傾向發展，尤其對開發中國家面臨的困境深感擔憂，此時弘揚奧運的團結互助精神比以往任何時候都更加重要。

古特雷斯讚賞中方長期以來在維護多邊主義、參與維和、促進發展等方面發揮的至關重要作用，認為中國國家主席習近平提出全球發展倡議正當其時，聯合國予以明確支持並願與中國就此開展合作，同各國一道推進落實。

王毅強調，當今世界充滿不確定性、不穩定性，癥結在於個別國家打著多邊主義的旗號，卻欲把自己的標準強加於人，推行單邊主義，組建小圈子、熱衷集團政治。中方一貫主張踐行真正的多邊主義。認為世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。中方堅定支援聯合國在國際事務中發揮核心作用。

王毅說，去年，大家共同紀念了中國大陸恢復聯合國合法席位50周年。50年來，中國始終同聯合國風雨同舟、攜手前行，已成為促進世界和平發展的重要穩定性力量。雙方還共同設立了全球首個可持續發展大資料國際研究中心和首個聯合國全球地理資訊知識與創新中心，支持聯合國推進2030年可持續發展議程。

王毅稱，中方願繼續支持祕書長和祕書處工作，為聯合國事業作出積極貢獻。解決全球發展不平衡問題必須加強全球治理，推動全球化向著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中方願同聯合國加強國際發展合作，推進落實全球發展倡議。