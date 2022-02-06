新北市三峽農會今年推出限量3000份虎年紀念幣、發財水套組，民眾至農會辦理業務，即可索取。（三峽農會提供）

明日即將開工，許多金融機構為求讓客戶旺財，皆會推出發財水，讓民眾帶回家。新北市三峽農會今年推出限量3000份虎年紀念幣、發財水套組，民眾至農會辦理業務，即可索取。三峽農會總幹事張永巨表示，去年首發一推出短短幾小時即被搶光，希望未來連續發放12年，集成紀念套組。

張永巨表示，民眾非常熱衷領發財水，往年農會也會與三峽祖師廟合作，在開工日提供一元復始、十分好運的小紅包給予農會辦理業務的民眾，許多民眾都會逐年收集，反應也相當熱烈，因此他去年便發想，發放紀念幣給民眾留紀念。

張永巨說，三峽農會是新北市首創發春節紀念幣的農會，雖然成本不低，且皆由農會自行吸收，但去年發放牛年紀念幣限量千份，短短幾小時內就被領取完，效果極佳，因此今年決議延續發放，未來也將有望集結成12生肖紀念幣，成為三峽農會特色商品。

三峽農會指出，今年和去年紀念幣皆由農會員工設計，虎年紀念幣上刻有金虎納財、今年年份的字樣，背面則刻有三峽農會代表圖案，紀念幣將會套在發財水上一同發布。

三峽農會補充，紀念幣、發財水將在明日上午8時農會各分行開工便會開始發放，三峽農會本行限量500份，其餘分行總量則有2500份，民眾只要到現場辦理存款等業務便可領取，轄內農民也可直接到分行拿取。