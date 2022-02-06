過年大魚大肉不忌口，不知不覺讓脂肪悄悄上身，基隆市衛生局提醒民眾，年後的1個月是減重黃金期，想要有效的瘦身，選擇「需要」而非「喜歡」吃的食物，才能減重不減健康，再搭配適度運動，就能達到事半功倍效果。

春節9天連假，許多人因為疫情宅在家裡，體重也直線上升，衛生局表示，體重有記憶效應，若體重一直「居高不下」，身體習慣這樣的體重後，減重結果會大打折扣。

衛生局保健科指出，年後1個月是減重黃金期，想要有效的瘦身，飲食應以均衡飲食、維持健康為首要原則，把握低糖、低熱量、多蔬菜、多喝水、多原型食物，選擇「需要」而非「喜歡」吃的食物，才能減重不減健康。

保健科也提供燃脂大作戰3招運動妙方，包括生活化運動、核心肌群運動及維持肌肉量。生活化運動可提早出門上班，搭大眾運輸工具提前一站下車步行到目的地，搭電梯前可先走幾層樓，或幫忙家人洗碗、掃地，也利運上班休息時間做15分鐘健康操。

此外，核心肌群運動可以找一個適合自己的影片及教材跟著進行，挑選內容有熱身指導與解說運動時的正確姿勢，另外透過運動消耗熱量也可維持肌肉量，較多肌肉量或核心肌群發達的人，能有較高的基礎代謝率，可以幫助身體消耗較多熱量。

衛生局長吳澤誠呼籲，後疫情時代提升免疫力，擁有良好生活習慣很重要，尤其健康飲食及規律運動。衛生局推動許多飲食課程及運動活動，例如七區健走隊、長者動動班、社區營養推廣中心，歡迎市民朋友多多參與，可洽詢各區衛生所報名參加。