一名22歲來自新北市的陳姓男子，春節期間和友人在民宿喧嘩吵鬧到凌晨遭警方勸導，怎料陳退房後，疑心生不滿，持空氣槍朝民宿隔壁民宅開槍，擊破住戶窗戶。（擷取自縣議員魏嘉彥臉書）

一名22歲來自新北市的陳姓男子，疑不滿春節期間和友人在民宿喧嘩吵鬧到凌晨遭警方勸導，持空氣槍朝民宿隔壁民宅開槍，擊破住戶窗戶，縣議員魏嘉彥接獲民眾反映，趕赴現場拾獲二氧化碳氣瓶，並協助住戶報警處理。（擷取自縣議員魏嘉彥臉書）

一名22歲來自新北市的陳姓男子，春節期間和友人相揪到花蓮遊玩，不過因在民宿喧嘩吵鬧到凌晨，附近住戶受不了，通報警方協助勸導，怎料陳男退房後，疑心生不滿，持空氣槍朝民宿隔壁民宅開槍，擊破住戶窗戶，嚇得住戶趕緊報案，最後經花蓮警方循線將人帶回後，依毀損罪嫌函送法辦。

陳男與友人春節期間住在花蓮市美崙地區某間民宿，不過因他們持續喧囂吵鬧，妨害附近住戶的安情，花蓮警分局昨凌晨4時許，接獲通報後趕赴現場，準備勸導時，怎料竟遭投宿民眾嗆聲「拿出搜索票」，警方也在門外要求對方降低音量，登錄相關資料後，並無入屋就離開。

不過陳男疑被檢舉，心生不滿，昨早退房時，竟拿著空氣槍，先往空地射擊，隨後再往住戶方向射擊，「碰」的一聲，嚇壞住戶，所幸現場僅窗戶玻璃碎裂，無人員傷亡。縣議員魏嘉彥接獲住戶反映後，即到現場了解狀況，並拾獲二氧化碳氣瓶，同時也協助住戶報警處理。

由於陳男射擊過程全被附近的監視器清楚拍下，警方獲報後立即循線追查陳男車輛，結果又發現陳在秀林地區又拿空氣槍亂射流動廁所，最後遭警方帶回做筆錄中。

警方指出，陳男到案後，坦承自己拿空氣槍往空地射，不小心造成住戶玻璃破裂，願意賠償損失，訊後警方依毀損罪嫌函送花蓮地檢署。