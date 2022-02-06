天氣濕冷，不少人會進補暖暖身子，不過眼科醫師提醒，有些人因為體質關係，吃太補可能會導致眼睛發炎，建議平時要養成良好的生活習慣。此外，治療眼疾時，也可多跟醫師討論生活習慣及飲食內容。

和欣視光眼科診所醫師林于皓在臉書粉專PO文指出，民眾進補的出發點雖然是為了身體好，想要提升免疫力，但有些人的體質，在進補後可能會出現「虹彩炎」，葡萄膜炎的一種，是虹膜組織（瞳孔）及睫狀體發炎的疾病，簡單來說就是眼睛內部發炎。

臨床症狀有紅眼、畏光流淚、疼痛、視力模糊，甚至出現飛蚊症狀，眼睛外觀不會有黃色的分泌物，多數患者是單眼罹患虹彩炎，只有少數人會雙眼同時發作。另外，虹彩炎大部分不會傳染 ，但如果是病毒感染，例如「巨細胞病毒」就會傳染。

林于皓指出，因為進補而引發虹彩炎的病患，本身虹膜就容易發炎，通常只要吃好、睡好、沒有壓力，就不會有太大的影響也不會發作，但吃麻油雞、羊肉爐的時候就有可能引發，建議大家平常也要維持良好的生活習慣。臨床上也有青光眼的患者，吃麻油雞後眼壓就變高，因此林于皓建議，民眾治療眼疾時，也要就生活習慣、飲食，多多跟醫師討論。