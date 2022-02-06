大陸女星Angelababy(楊穎)擁有1/4德國混血，精緻的外貌宛如洋娃娃，卻因此常被懷疑整容，甚至成為醫美診所免費打廣告的素材，讓她氣得提告求償12萬人民幣(約52萬台幣)的經濟損失，最終獲判勝訴，診所得付出1.4萬人民幣(約6萬台幣)的賠償，以及刊登一周的道歉聲明。

Angelababy上月28日和黃曉明共同官宣離婚：「感恩過去所有，未來仍是家人」，4天後再傳出新消息，原來北京法院公佈了《楊穎與濟南芭莎美恩醫療美容門診部有限公司網路侵權責任糾紛一審民事判決書》，內文提到被告在社群平台擅自使用楊穎的照片當作商業宣傳，嚴重侵犯到楊穎的肖像權，Angelababy為了維護自身的權益，要求被告診所公開道歉以及賠償12萬人民幣(約52萬台幣)。

法院最終審理結果為楊穎勝訴，要求被告診所得在社群平台首頁的明顯位置刊登一個禮拜的道歉聲明，以及賠償楊穎1.4萬人民幣(約6萬台幣)，但駁回原告楊穎的其他訴訟請求。不過以整體來說Angelababy還是小贏。

Angelababy恢復單身後狀態良好，除了初一在微博曬出四組絕美的自拍照向大家拜年，也公開滑雪的英姿影片向冬季奧運致敬；至於黃曉明，他初三和身為桌球選手的表妹陳夢一起過節，兄妹倆的高顏值備受網友誇讚。整體來看，這對昔日夫妻檔分開後，都各自過上更好的人生。