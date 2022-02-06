桃園6日新增7例本土個案，皆為亞旭電腦群聚案菲律賓籍移工，年齡介於20歲至30多歲，市長鄭文燦今主持疫情說明記者會，他表示，亞旭電腦群聚案已在收尾，目前還在發展中的日翊物流群聚案，次風險區920人今天陸續採檢中，密切接觸者267人7日將做二採。

鄭文燦說，亞旭電腦群聚案有311名移工送往集中檢疫所，居隔期間採出49人確診，代表14天集中檢疫所得隔離措施是有效的，阻止社區風險，目前大部分都已經期滿離開檢疫所，目前剩下20人延長隔離檢疫，另有些在醫院治療。亞旭電腦群聚案經居隔採檢，加值園區擴大採檢也沒有新增個案，整體風險已經降低。

鄭文燦點出，現在須特別留意的是日翊物流群聚案，市府2日起針對日翊物流採取2種隔離方式，第1種為同一工作區員工250人、同住家人17人，這267人進行14天居隔，7日將進行二採，14天解隔前還會再進行三採，確保社區沒有風險。第2種是針對同在大溪倉工作人員，列為次風險區域，920人採取預防性居隔5天，早上陸續開始採檢，桃園目前已有790人採檢，另有其他人在外縣市採檢中，920人也須經過二採。

鄭文燦強調，日翊物流群聚案要多次採檢、環境清消、實地勘察，3個條件備齊大溪倉才能夠復工。他說，除了專案匡列採檢外，社區健康檢測也持續進行中，目前桃園有8個社區採檢站，現已採檢9萬1846人，昨天採檢2472人皆為陰性，今天也採檢1883人，市府會持續設置社區採檢站，希望抓出潛在個案、阻止下個傳播鏈發生。

開學日在即，鄭文燦說，高國中小學校維持11日開學，公私立幼兒園延期至14日開學，各級學校須落實防疫對策。此外桃園市教職員第3劑疫苗接種專案8日開打，有1萬6418名公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡中心員工要接種疫苗，屆時覆蓋率會來到95％。

鄭文燦提醒，春節後的重要大型活動都已停止，如元宵燈會取消動態活動改採取靜態展燈、楊梅提燈踩街停辦、龍潭迎財神取消動態活動等，希望民眾保持良好防疫習慣，減少不必要的群聚，讓每個傳播鏈的疫情能收斂、邁向清零，近期這5個傳播鏈速度非常快，2、3天就會有一波新的傳播，同住家人、職場很容易被感染，居隔人數也很多，春節期間有高達2649人待在檢疫所當中，目前仍有495人還在檢疫所。