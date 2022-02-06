初六本土+14、境外+29！高雄引水人打3劑疫苗仍確診 感染源不明

高雄今增4例本土，其中有1例（案19244）為引水人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案因工作需求，每周都要定期快篩，也已經打過3劑疫苗，分別為2劑AZ與1劑莫德納，感染源仍待釐清，但個案有高雄港的活動史。而兩劑AZ混打莫德納的組合被譽為是保護力最強的組合，但這名引水人打完最強組合仍不幸染疫。

案19244為40多歲台男，為引水人，雖在高雄港工作，但與先前高雄港群聚主要接觸者為船舶維修人員不同，且每周均定期篩檢，因此之前沒有匡列。而他也曾打過2劑AZ和1劑莫德納，在1月31日快篩陰性，2月4日出現流鼻水症狀，2月5日採檢，隔天確診，感染源調查中。

莊人祥表示，由於引水人和機場工作人員一樣，都有可能接觸到境外移入個案，因此採取定期快篩的防疫措施，由於之前快篩皆為陰性，且非先前高雄港群聚個案的密切接觸者，因此持續都在工作中，相關感染源等仍在疫調中。

莊人祥表示，這名引水人案19244的Ct值為17，顯示為最近才感染，由於工作就在高雄港，港口風險跟機場相當，因此面對的染疫風險較高。

面對來勢洶洶的Omicron，不少專家推薦可打第三劑的民眾快打，其中「AZ＋AZ＋莫德納」的混打組合又被譽為保護力最強的組合，而這名引水人也是選擇接種此組合，但還是不幸染疫。

而所謂的引水人又被稱做是「領航員」，負責引領進入和離開高雄港的船隻，安全靠泊或順利離港。主要工作內容是以豐富的水文地理知識和專業航海技術，指揮船舶安全地從甲地到乙地。由於此工作登/離船時極度危險，加上需具備其專業知識和經驗，因此薪水通常很優渥。