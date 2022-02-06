結束農曆春節假期，新北中信特攻籃球隊快速收心，大年初三就再度恢復例行訓練，積極備戰T1聯盟後半段賽季。對於許多第一年投入職業球員的特攻選手而言，今年春節別具意義，包括謝亞軒、魏嘉豪和周承睿都是首度「轉大人」，從領紅包變成發紅包的角色，特務菜鳥們都直呼「紅包發出去的那一刻，很有成就感！」

「我阿公昨天晚上還特別打電話來，告訴我他很謝謝我，『你打球很辛苦，還包給阿公這麼大包！』」謝亞軒說接到88歲阿公的來電很開心，成為職業球員賺錢領薪水後，終於可以發紅包回饋給家人，「但是我還是有領到紅包啦，因為家人說結婚前都還可以領。」

魏嘉豪談及發紅包初體驗，表示當下覺得自己真的長大了。至於周承睿則笑說，身為發紅包界的菜鳥，一開始根本不知道到底要包給誰，「後來圍爐時覺得每個親戚都對我很好，我就通通都包，大概包了10包左右吧。」

至於同樣第一年成為職業球員的東方譯慷，之前當工程師時就曾有發紅包給長輩的經驗，劉旻諺雖然沒有發紅包，但也透過請家人吃飯表達心意，「我們家傳統是小孩工作後的第一年，過年要請全部人吃飯。我家總共19個人，今年請他們初五去吃知名的吃到飽餐廳，但因為我要提前回來訓練，所以我只出錢，自己反而沒有吃到。」

經過年節假期的休息充電，中信特攻已於初三收假恢復訓練，總教練李逸驊肯定球員放假回來，體能都還維持水準，也表示團隊上半球季累積的心理壓力，經過短暫假期都得到有效釋放，「回來後第一天進球場，看到球員們氣氛和情緒都滿高昂的。」光哥也特別在開訓首日安排中場投籃大賽，並準備六枚紅包大獎提供特攻球員與球隊行政人員一起同樂。

目前中信特攻戰績8勝5敗，排在聯盟第3，接下來球隊2月份將展開客場4連戰，分別與台鋼獵鷹和台啤英熊各交手兩場。總教練李逸驊談到，他在年假期間特別花時間研究兩隊影片，「對方整合都越來越好，我也希望球隊修正錯誤的速度能加快，因此收假回來這周的練習狀況對我們相當重要，教練團這邊也會針對對手近期特色分析，研擬應對策略，期待能把年前贏球氣勢延續下去。」