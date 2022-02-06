過去被封為「台灣第一小生」的林瑞陽與老婆張庭，多年來在大陸經營保養品微商事業有成，身價不斐，卻在去年底爆出美容相關事業涉及傳銷，遭到官方凍結約26億元台幣資金，夫妻倆多個帳號也被禁言，一家子就此神隱，完全從社群平台消失，如今適逢農曆年大節日，林瑞陽一家終於現身，被目擊低調出現在上海。

林瑞陽、張庭夫妻苦心經營的事業爆危機，已許久未露面，日前微博上甚至瘋傳一段疑似張庭「帶著女兒向大眾哭求原諒」的影片，雖真假未獲證實，仍引發大眾關注，但不久後林瑞陽又有動作，在年前疑似借用員工的抖音帳號，上傳了喜氣洋洋的拜年影片，讓人傻眼。

本神隱的林瑞陽一家，男方年前被發現上傳拜年影片，如今又被目擊一家在上海低調逛街。(取材自微博)

影片中，林瑞陽戴著黑框眼鏡，人似乎瘦了一點，但仍春風滿面地向眾人拜早年，說道：「親愛的家人，大家好！過年了，希望你們好好照顧自己，好好照顧家人」，有種風頭已過的感覺，疑似準備復出，讓不少網友看了反感，甚至懷疑他是藉由影片在向家人報平安，各種猜測滿天飛。

如今適逢農曆春節假期，大年初四時，有網友在網路上發文，表示在上海街頭遇見林瑞陽夫妻帶著12歲女兒一同逛街，匆忙拍下了他們的背影照，照片中滿頭白髮的林瑞陽最好認，他牽著女兒低頭走著，穿著紅衣的張庭則依偎在一旁，一家人態度顯得相當低調，似乎不想被認出，但也因此被質疑一家人怎還留在大陸，沒有選擇離開避風頭？有網友猜測，應該是案件進入調查階段，一家人可能不是想離開就能離開的。