地牛翻身！今天下午2點54分台東近海發生規模4.0地震，震央在台東縣政府東北東方26.8公里李，位於台灣東南部海域，深度30公里，各地最大震度為台東3級、花蓮2級。

今年農曆春節連假9天以來地震頻繁，至少發生了20起地震，先是1月30日小年夜桃園連續兩起地震，規模3.7及2.7，最大震度達到4級，以及宜蘭3.5地震，震度2級。接著是初三嘉義3.4地震，震度2級，初四嘉義又發生3.4地震，震度2級，以及新竹初四開始到初五連12震，最大的規模達到3.7，震度3級。之後換東半部地震，初五花蓮4.0地震，震度4級，初六宜蘭3.3地震，以及今天的台東近海4.0地震，有感及小區域地震加起來，已經一共20起地震。

其中新竹縣峨眉鄉共出現12起小區域淺層地震，從2月4日早上震到2月5日中午，地震深度均不到10公里，最大規模3.7，中研院地球所兼任研究員汪中和表示，該區域地震如此頻繁相當不尋常，很可能是大地震的前兆。