過年放假期間不少人放鬆自我，不但餐餐大魚大肉，還經常熬夜打牌、追劇，如今年假即將結束，應該要盡快回歸正常生活，卻發現健康似乎亮起紅燈！營養師高敏敏在臉書粉專列出6個「年假症候群」，並針對這些症狀給出解決辦法。

1、肥胖

因為過年期間總是大魚大肉、零食飲料不間斷，根據國民健康署統計，居然有4成的人過完年平均會胖1.7公斤。最好的解法就是從現在開始不要暴飲暴食、美食淺嚐即止，另外零食也是地雷之一，一定要掌握攝取量。

2、脹氣

平時如果吃太快、吃太飽，就會導致消化不良。建議吃飯要盡量放慢速度、少說話，並至少吃滿20分鐘以上，因為狼吞虎嚥或吃飯說話，都很容易吃下更多的空氣，另外也要少吃產氣食物，吃飽後外出走走、運動，都能有效改善脹氣。

3、便秘

吃太多的肉、零食，而不吃蔬菜、水果，進而導致膳食纖維及水分不足，糞便無法被推出。建議每天都要吃足蔬菜1.5拳頭大小、水果2拳頭大小，也可以攝取好油、好菌，以及多喝水幫助排便。

4、失眠

過年期間晚睡晚起、作息失調，影響到睡眠品質。建議採取分段式調整，每天提早20分鐘睡覺，讓自己慢慢調整回原本的正常作息。

5、肩頸僵硬

放假期間整天當個「沙發馬鈴薯」，追劇、滑手機等，造成全身痠痛無力，其實久坐除了會腰酸背痛以外，對身體的負擔也很大，所以趕快起身活動筋骨吧！

6、慢性疾病控制不良

過年期間作息不正常，除了影響睡眠以外，也容易暴飲暴食，甚至忘記按時吃藥，讓本身患有的慢性疾病控制不佳。不論何時都一定要記住「三低一高」的口訣，低油、低糖、低鹽、高纖，同時也要記得按時吃藥。