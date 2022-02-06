龜山警方眼尖發現男子的口罩內層有寫名字，趕緊用小電腦過濾年齡交叉比對資料。（龜山警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

新北市三峽區有名身障男子在除夕夜跟家人說要外出找友人聊天，騎著腳踏車外出後迷失方向，員警獲報到場後苦找不到男子的相關證件，所幸眼尖發現其口罩內層有寫名字，趕緊用小電腦過濾年齡交叉比對資料，終於查到男子的身分並通知家屬將其平安帶回家。

龜山派出所警員鄭力瑋5日下午在龜山區萬壽路二段與自強東路口執行春節交通疏導勤務，民眾反映路邊有名中年男子牽著腳踏車四處張望，看似需要協助，員警趕緊上前詢問但男子卻答非所問，鄭力瑋研判男子疑似是身障人士，後來眼尖發險男子口罩內側有用麥克筆寫上「○添」，再想辦法問出姓氏。

鄭力瑋利用小電腦查出該名男子在2月1日被家人向新北市三峽分局報案緊急協尋身障人士，由於男子看似疲憊及精神狀況不佳，他憂心安危無法騎腳踏車，便通報線上警網支援將男子載回派出所休息，他則騎男子的腳踏車返回派出所。

男子的母親、哥哥得知警方找到男子後也趕抵派出所，他們表示1月31日在鶯歌區住處用膳後，男子稱要去找朋友騎腳踏車出門後與家人失聯，母親發現男子深夜未歸，2月1日便前往三峽分局報案緊急協尋，但因為男子沒有手機無法定位，才一直找不到人，後來家人也詢問男子離家期間如何度過，得知男子6天以來露宿廟宇、公園等處所，直呼近期天氣寒冷，十分感謝員警及時發現，趕在年假尾聲可以一家團圓。

龜山派出所副所長孫若倫呼籲，家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失「愛的手鍊」，或向所轄警察局、分局偵查隊申請自願捺印「指紋建檔」，以防止因走失而發生憾事。