北京冬奧開幕典禮在美國NBC電視網獲得1600萬人收視，該節目在美東時間早晨6:30直播，又在晚間精華時段重播。《路透》報導相較於2018年在韓國舉行的平昌冬奧，那時的開幕典禮在NBC電視網吸引了2830萬人收視，本屆相距4年前大幅下跌43%。

這個數字可能還是比預期的高，因為去年東京奧運在美國創下33年來的收視新低，開幕典禮僅有1690萬人收視，這是1988年韓國漢城奧運（首爾）以來的最低點。一般來說夏季奧運遠比冬奧受歡迎，北京冬奧的收視數字卻和東京奧運差不多。

東京奧運收視悲慘的情況，當時讓砸下重金購買轉播權的NBC大失所望，事實上東奧開幕在法國地區的收視也比2012年狂跌74%。外媒分析除了有政治因素（NBC轉播時請來學者談論政治和人權）和歐亞之間的時差，奧運的收視有一路減少的趨勢。以近3屆的美國收視人數來說，先後從4070萬（2012年倫敦奧運）、2650萬（2016年里約奧運）、1690萬（2021年東京奧運）持續下挫。大概要等到2024年巴黎奧運、2028年洛杉磯奧運才會好轉。

國際奧會一方面試圖挽救在年輕族群的收視率，加入霹靂舞、滑板、衝浪、運動攀登等年輕人可能會喜歡的項目，調整部分賽事的規則來加快比賽節奏，期望提升賽事的可看性。例如「角力」差點就被終結在東京奧運，但是他們加速比賽節奏、鼓勵選手攻擊、增設女子更多量級，終於存活下來。