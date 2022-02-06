中信兄弟6日在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，同時宣布新球季正、副隊長，由王威晨、李振昌續任，王威晨除了要帶領大家邁向二連霸，也希望隊友不要受傷，「我不會滿足現狀，希望能當個穩定的選手，用重新開始的心態去面對新球季。」

近年來扛起兄弟三壘防區重鎮，王威晨寫下「第13輪傳奇」，2020年他全勤出賽120場，去年遭逢父喪及一些傷痛短暫缺陣，留下113場出賽、打擊率3成23，並以159支安打奪下生涯首座打擊獎，也斬獲最佳九人及金手套獎，加上兄弟奪下總冠軍，可說是大豐收的一年。

新球季王威晨及李振昌續任正、副隊長，王威晨希望能繼續扮演隊友與教練團之間的良好溝通橋樑，也希望全隊都能保持健康、不受傷，「最好是總冠軍一直拿，我就一直當隊長下去。」

今年「黃衫軍」將從挑戰者轉為衛冕者，接受各隊的挑戰，王威晨說：「就像領隊（劉志威）講的一樣要『再突破』，我也不會滿足於現狀，我一直希望能當個穩定的選手，但如何維持穩定是很困難的，新的一年我會以重新開始的心態去面對賽季。」他也霸氣的說，「若有個人獎項的機會，我一定也不會放過。」

而續任副隊長的李振昌去年季後動刀清楚手肘骨刺，今天他更新自己的傷勢恢復進度，他表示，昨天首次開始傳接球，自評有可能會趕不上開季，「會持續跟雞哥（林恩宇）討論，他希望我穩定一點後再開始。」

近年來扛起球隊終結者重責，李振昌也期許年輕投手能夠接棒，「我不可能一直投下去，期待年輕球員能慢慢進步，幫助球隊成為一個很棒的團隊，一個接一個這樣我也比較輕鬆。」他就點名陣中23歲的小將陳柏豪是值得期待的球員，「他很有天分，只是缺少一些想法，希望他能夠成長。」