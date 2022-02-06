一位女網友大掃除時挖出舊紅包，打開一看裡面竟都是綠色的百元鈔票，與現在的紅色超鈔票長得完全不同，也讓原PO質疑這20張鈔票現在還能用嗎？引發網友熱議，內行網友表示，可以拿去台銀換新鈔，但很不划算，建議可以收藏起來；另也有收藏家留言表示，這些在他心中是無價，他願意花50萬全部收下。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社二社》上發文表示，年前大掃除把結婚時媽媽送的百寶箱打開來看，竟然找到一個舊紅包，裡面裝了約20張百鈔。從照片中可見，民國61年的百鈔與現在的版本有些落差，其中最明顯的就是顏色，現在的100元鈔票都是紅色的，但這一疊竟然是綠的，因此原PO也忍不住好奇詢問「這是否還能用？」

貼文曝光不到1天，就吸引超過6千人狂讚，不少網友大嘆這20張百元鈔票是寶貝，可能會越放越值錢，可以留著當傳家寶，但記得好好保存。另也有許多網友留言喊想要買，「想跟妳買1張收藏」、「可以跟你買一張」、「我可以跟你買」。

另也有網友表示，通常找到舊鈔票都可以拿去台灣銀行，一比一換成現在的鈔票，不過，通常這樣很不划算。去那種蒐集硬幣與舊鈔票的社團，也許可以換到更好的價格。甚至也有收藏家留言表示，這些鈔票在他眼裡是無價，他願意以50萬全收。

許多網友看到這疊舊鈔票，忍不住回想起過去的時光說，以前的時候，百元鈔票是很大的，拿著一張在路上走整的超有風，而這一包20張大概可以花整年，跟現在完全不一樣。