中華女足今天下午3時半在亞洲盃附加賽對決越南，不輸就能拿到明年紐澳世界盃門票，然而開賽7分鐘角球防守被對手見縫插針，讓越南後衛章氏喬（Chương Thị Kiều音譯）頭槌破門，上半場中華隊0比1落後。

中華隊在3比0取勝泰國後，休息1天對陣越南，好消息是前天對泰國缺陣的7名球員中，本屆曾對伊朗進球的陳燕萍及時歸隊，讓中華隊能有17人出賽，休息4天的越南則是23人全數到齊。

越南此役獲勝才能打入世界盃，一開賽就壓上搶攻，上半場共獲7個角球，並由章氏喬先馳得點。中華隊則尋求防守反擊機會，第20分鐘陳燕萍快攻破門，可惜球傳給她之前已出底線，進球不算，兩分鐘後蘇芯芸自由球吊入禁區，賴韋汝頭槌可惜直接頂給守門員，上半場隊長丁旗遠射也遭越門將沒收，上半場1球落後越南。

中華女足對越南的先發11人賽前合照。（中華足協提供）

中華女足vs.越南先發11人：

1蔡明容；13潘彥昕、23張紫諾、15蘇芯芸、4賴韋汝、5潘欣妤；17丁旗（隊長）、6卓莉萍、14吳愷晴、7陳燕萍；19蘇育萱