開工日就在明天(7日)了，對未婚上班族來說可能是噩夢，但看在媽媽們的眼裡，才是解脫的開始。擁有2個兒子的名模林可彤，今(6日)在社群平台崩潰地表示，連假從早到晚都忙著照顧小孩，忍不住大呼：「我已經受夠了！」讓大批媽媽級網友心有戚戚焉。

林可彤6日上午在FB、IG發文：「聽說明天收假了是吧，我已經受夠了！」接著透露大兒子每天都會抓恐龍玩具叫她吃，起床還要先演「我是一顆寶可夢球」、「小鬣蜥」的戲碼，甚至時常要穿插「當恐龍、老虎、小貓、小狗跟超人」等角色，林可彤忙得昏頭轉向，「一下是動物一下變出超能力，然後從早對戰到晚上。」

眼見9天連假終於來到尾聲，林可彤默默許下心願：「希望明天一早哥哥就給我出門去上學，我要我的保母姐姐來抱抱！」最後更祝福「全天下的媽媽們收假愉快」，直接打中媽媽級網友的心，身為1寶媽的網紅唐葳超有感地留言：「懂！！！！」並附上五個哭笑不得的表情符號，其餘女網友也紛紛直呼：「9天實在有夠久的（從早對戰到晚無誤啊！甚至連半夜也不放過）、「真的是整天演個不停沒錯」，甚至釣出桃園、高雄的地方媽媽網友回覆：「悲劇人生之延後一週開學路過……」。