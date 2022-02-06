2022北京冬季奧運才開幕兩天，競賽場上就出現歷史性畫面，紐西蘭20歲女將薩多斯基辛諾特（Zoi Sadowski-Synnott）6日在女子單板滑雪坡面障礙技巧決賽，以92.88的高分勇奪金牌，為紐西蘭拿下參賽冬季奧運以來歷史首金，也終結美國選手在這個項目壟斷的局面。

2月6日是紐西蘭懷唐伊節紀念日，在這個對紐西蘭頗具意義的一天，薩多斯基辛諾特用冬季奧運金牌讓這一天更特別，紐國副總理羅伯森（Grant Robertson）透過推特表示：「為這位神奇的女性驕傲！」

薩多斯基辛諾特去年在阿斯彭世界單板滑雪錦標賽障礙技巧勇奪生涯世錦賽第2金，今年世界極限運動會包辦障礙技巧及大跳台雙金，生涯笑擁世界極限運動會4金，如今加上冬奧金牌，她也成為第一個能在一年內就勇奪世界錦標賽、世界極限運動會及冬季奧運三項大賽金牌的單板滑雪選手。

薩多斯基辛諾特在澳洲雪梨出生，母親是美國人、父親是紐西蘭人，6歲時隨家人搬到紐西蘭南島生活，在本屆冬奧女子單板滑雪坡面障礙技巧決賽，以92.88分勝過美國選手瑪瑞諾（Julia Marino）的87.68分奪金，而尋求3連霸的美國兩金名將安德森（Jamie Anderson）只以第9名作收。

薩多斯基辛諾特透露，自己前一晚有想過摘金的畫面，以及自己會有怎樣的感受，如今美夢成真，還是覺得有點不真實，她很開心自己4年來大幅成長，很榮幸代表紐西蘭出賽，並告訴大家紐西蘭人的能耐。