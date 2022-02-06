25歲女星梁凱晴是香港旅遊節目《東張西望》的外景主持人，但她其實來自台灣，曾就讀北一女並考上政大東方語文學系，主修阿拉伯文，2018年她到香港圓星夢成為外景主持人出道，2年前更在台灣第一手報導口罩短缺問題。近期她常在自己的Youtube頻道分享在台灣的旅遊紀錄，大年初一時她更曬出自己穿旗袍的美照，宣傳迪化街觀光，可見她超短旗袍上身，上露深溝，下露出一雙美腿，讓粉絲大飽眼福。

來自台灣的梁凱晴正好與去年港姐選拔的亞軍，有「翻版楊采妮」之稱的梁凱晴撞名，但身為台妹的梁凱晴出道更早，她從小在台灣長大，父親是香港人、母親則是台灣人，她外型亮麗也是學霸美女一族，曾是小綠綠北一女，並獲得政大東方語文學系學士學位，2017年更曾參加台北世大運開幕典禮，擔任肚皮舞的表演嘉賓。

梁凱晴大露美腿酥胸。（圖／翻攝自ninaa0821 IG）

相當有表演慾望的梁凱晴後來在網上看到TVB徵求美食節目主持人的招集令，她報名後誤打誤撞反而成為旅遊節目《3日2夜》的主持群之一，2018年畢業後就正式簽進TVB，她坦言出道是她此生做過最瘋狂的決定，自己也一度懷疑不適合當藝人，然而她後來從學習主持技巧中發現自我，家人也不再反對。

梁凱晴不僅長相甜美，更有171公分的高挑線條，被粉絲封為長腿女神，近日她曬美照宣傳所經營的YouTube頻道「梁凱晴Nina」，最新一期內容她帶網友介紹迪化街，她開心寫下：「誰說迪化街只可以辦年貨，這裡可還有很多好吃好玩好拍照的地方喔，一起跟著台北俗凱晴玩玩吧」，並強調：「這不是業配是旅遊紀錄，真真正正第一次吃到發糕的一天，下次換成雙馬尾旗袍？」照片中可見她換上金色超短旗袍，上露酥胸深溝，一雙極品白皙長腿因裙子太短幾乎要走光，引來粉絲大讚：「新年快樂，這也太漂亮了」。