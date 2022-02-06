熱心山友協助搭設簡易帳篷，並提供熱食，幫助劉女在山區度過一晚。（翻攝照片）

新北市一名33歲劉姓女子5日和山友相約，前往新竹縣尖石鄉高台山登山，未料下午5點山友未見劉女身影，因此代為報案求助，新竹縣消防局獲報後立即出發，不過當晚7點接獲劉女以他人手機致電父親的訊息，告知會隔日才返家，警消半路折回，6日上午在一處營地找到劉女，所幸人員平安。

劉女與報案人阮姓女子在登山群組認識，5日首次相約爬高台山，同行還有另2名山友，阮女指出，當天4人5點從小錦屏登山口出發，路線為高台山O型逆向縱走，從錦屏山、石麻達山、島田山、高台山再返回小錦屏登山口。不過下午1點到石麻達山後，劉女欲調整背帶緊度，而請阮女等人先走。

阮女當天下午5點回到登山口未見劉女，又等候1小時仍未等到人，因此步行至有訊號地點撥打110求助，又轉報消防局。新竹縣消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，獲報後因擔心劉女無過夜裝備難以抵擋山區低溫，因此派遣尖石分隊、田埔小隊出發，不過不久後接獲指揮中心告知，劉女晚間7點曾致電父親告知可能隔天（6日）才會回家，因此消防人員當晚先返隊。

陳軍佑說，劉女5日下午近2點曾傳訊息告知阮女，在石達麻山往島田山的方向走錯路，不過阮女當時未讀訊息。陳軍佑表示，島田山的岔路眾多，即使消防員稍不留意也可能走錯，因此研判劉女可能在島田山一帶迷路。

消防局6日出動12人分3組分別從小錦屏、高台山、魯壁登山口出發，寶山消防分隊小隊長吳昌瑀抵達島田山營地，發現有3組人紮營，隨後找到劉女。劉女告知，從石麻達山離開後就一直走錯路，從島田山紮營地往高台山時，又迷失在杉木林中，由於已經晚間6點，因此立即返回營地請山友協助。

劉女具有登山經驗，曾單攻高台山，不過首次逆向縱走，她也感謝山友協助搭設簡易帳篷並提供熱食，讓她不致於失溫，也謝謝消防員協助。陳軍佑表示，劉女迷路地方與去年9月騎越野機車失蹤7天的男子，距離不到500公尺，由於為平坦的人造杉木林，若無指北針等工具，容易迷路。劉女雖自備頭燈、行動電源，但電量不足。

陳軍佑提醒，登山務必結伴而行，多數失蹤者都是落單導致，登山也要準備充分，包含地圖、頭燈、行動電源、保暖衣物以及足夠的水和食物，迷路時撥打119或112求助，切勿為尋求水源而下切溪谷，有可能下去後爬不上來，不少失蹤案都與找水源有關。