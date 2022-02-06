台灣109年道路交通死亡人數達3000人，更超過日本，國民黨立委葉毓蘭與23名藍委，提出交通安全基本法草案，明定交通安全國策，引進國會監督機制，並建立行政院交通安全會報制度等，參考日本等立法例盼進行系統性改革。

草案中指出，根據統計，109年道路交通事故死亡人數達3000人，受傷48萬2333人，社會經濟損失估計達新台幣5000億元，顯見交通安全問題對民眾產生極大的危害。

草案中提及，較聯合國揭示「2030 年讓全球因為交通事故而傷亡的人數減少一半」及「2050年零死亡」目標，與先進國家道安情形，有很大改善空間，顯見我國道安改革為極重要且急迫的課題，亟需加以改善，政府應參酌發達國家之交通安全改革經驗，建立交通改革基本法制。

葉毓蘭表示，交通安全基本法草案參與國際經驗，為改善我國交通安全問題，應訂立交通安全基本法，健全交通安全體制、提高交通安全政策層級、明訂國家與地方交通安全政策、設置行政院交通安全會報與地方交通安全會報。

葉毓蘭指出，政府應訂中央與地方交通安全基本計畫、交通安全實施計畫，並積極就交通3E政策，對交通教育（Education） 、交通工程（Engineering） 及交通執法（Enforcement） 提出政策方向與改革措施，納入學者專家與民間團體參與機制，定期檢討相關規定，以全面落實我國之交通安全體制改革。